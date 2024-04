Η Μαρία Σάκκαρη παίζει τον τελευταίο μήνα με την αυτοπεποίθηση τενίστριας που ανήκει στις κορυφαίες του κόσμου και έχει μπροστά της έναν σπουδαίο ημιτελικό στο Τσάρλεστον για να πιστοποιήσει την πρόοδό της. Γράφει ο Δημήτρης Οικονόμου.

Εύκολα και δύσκολα παιχνίδια. Υπάρχουν άραγε τέτοια στο τένις; Πολλώ δε μάλλον σε έναν προημιτελικό. Το να παίξεις απέναντι στη Βερόνικα Κουντερμέτοβα δε θεωρείται και από τις ευκολότερες αποστολές, ακόμα και αν το χώμα δεν αποτελεί την αγαπημένη της επιφάνεια.

Ταιριαστό ναι, όχι εύκολο. Ταιριαστό στο παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη που είχε συνηθίσει να την κερδίζει, όπως κάνει παραδοσιακά με heavy hitters, ακόμα και πριν φτάσει στο σημείο να παίζει τένις, στο επίπεδο που το κάνει στα κορτ των ΗΠΑ.

Από αυτό μέχρι την απόλυτη κυριαρχία της Ελληνίδας και την καθαρή πρόκριση στον ημιτελικό του Τσάρλεστον, η απόσταση είναι μεγάλη. Ή μάλλον τόσο μεγάλη, όσο απέχει πλέον η 21η Φεβρουαρίου και εκείνο το παιχνίδι με την Παολίνι στο Ντουμπάι.

Η Σάκκαρη βρέθηκε πίσω στο κορτ με break και στα δύο σετ που κλήθηκε να παίξει με την Κουντερμέτοβα. Σε αμφότερα από αυτά έβγαζε μια σιγουριά πως θα επιστρέψει. Και το έκανε, εμφατικά! Παίρνοντας έξι συνεχόμενα games στο 1ο σετ και χτυπώντας την κατάλληλη στιγμή στο 2ο.

Πολλές φορές το παιχνίδι της Ρωσίδας μοιάζει αυτοκαταστροφικό. Και το 6-2 του 1ου σετ το υπενθύμισε, μιας και η Κουντερμέτοβα έκανε το ένα αβίαστο λάθος πίσω από το άλλο. Δεν ήταν όμως έτσι εξ αρχής. Η Κουντερμέτοβα και στα ράλι μπήκε με σκοπό να επιτεθεί έχοντας υπομονή και σπουδαίες άμυνες έβγαλε στο ξεκίνημα.

Αλλά η αύρα της Σάκκαρη πλέον θυμίζει τενίστρια Top-10. Ίσως και κάτι παραπάνω. Χρειάστηκε να παίξει οριακά με τις γραμμές και το έκανε. Η ικανότητά της να πιέζει με το κρος κορτ μπάκχαντ, ένα από τα πιο φλατ χτυπήματα στο τουρ των γυναικών φάνηκε να τη βγάζει στον... αφρό. Το topspin από το φόρχαντ της δούλεψε στην εντέλεια και η Κουντερμέτοβα δεν μπόρεσε ποτέ να διαχειριστεί τις γωνίες της Ελληνίδας, χάνοντας στο δικό της μοτίβο. Αυτό της δύναμης από τη βασική γραμμή αφού με το βάθος των χτυπημάτων της Σάκκαρη, δεν μπόρεσε ποτέ να είναι όσο επιθετική θα ήθελε.

Μα πάνω από όλα δεν πίστεψε ποτέ πως μπορεί να μπει σε αυτό το παιχνίδι ως ίση προς ίση. Καλώς ή κακώς οι νίκες φέρνουν και αυτοπεποίθηση, κάτι που για τη Σάκκαρη από το Indian Wells και έπειτα ήρθε σε περίσσεια. Γιατί χρειάζεται τρομερή εμπιστοσύνη στα χτυπήματά σου ώστε να πας σε αρκετές οριακές μπάλες. Βλέπεις την πίστη στον τρόπο που αλλάζει αυτήν πρώτη κατεύθυνση στο ράλι, για να επιτεθεί στην ευθεία. Αλλά και στην ηρεμία μόλις δέχτηκε τα break.

Η έλευση του Ντέιβιντ Γουίτ και η επιθετικότητα που έφερε, την οποία και αναλύσαμε από τις πρώτες μέρες, έδωσε και ένα ακόμα στοιχείο στην 29χρονη. Αυτό του αιφνιδιασμού. Πολλές φορές «πλήγωνε» τον ίδιο της τον εαυτό, παίζοντας ένα παιχνίδι σε ευθεία γραμμή και χωρίς να αλλάξει τον ρυθμό του.

Με την Κουντερμέτοβα στο 2ο σετ επέλεξε να αλλάξει για λίγα μόλις σερβίς τη θέση υποδοχής της. Στο δεύτερο της Ρωσίδας δεν μπήκε όσο μέσα συνηθίζει, θέλοντας να πιέσει ακόμα περισσότερο με το φόρχαντ.

Μία με δύο μπάλες διαφορετικές, η μίξη στο ίδιο το παιχνίδι και μία αντίπαλος που βλέπει ότι η απέναντι φαρέτρα, πλέον, έχει γεμίσει με «όπλα» και ιδέες.

Από το Miami Open και έπειτα η ιστορία της Ντανιέλ Κόλινς δεν απέχει πολύ από τα παραμύθια. Μία μητέρα που επέστρεψε στο τουρ, ανακοίνωσε ότι η καριέρα της θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας της σεζόν και κατέκτησε τον σπουδαιότερό της τίτλο.

Από το Μαϊάμι και μετά δε μοιάζει απλώς άτρωτη, αλλά αγωνίζεται με την ψυχολογία της πιο hot τενίστριας στο τουρ. Ακόμα και η μεταφορά στο χώμα δε φαίνεται να την έχει επηρεάσει, παίρνοντας μεγάλες νίκες στο Τσάρλεστον.

Από το «βούλωσέ το» και την κόντρα που είχαν με τη Σάκκαρη τον Αύγουστο του 2023, ως τον ημιτελικό.

