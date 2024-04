Στα ημιτελικά του Charleston Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας της Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 6-2, 6-4, στα προημιτελικα του αμερικανικού όπεν.

SAKK-ATTACK ⚡️@mariasakkari fights her way into the final four after defeating Kudermetova 6-2, 6-4. She will face Collins for a chance in the final.#CharlestonOpen pic.twitter.com/orwJuqhbKd