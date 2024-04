Την ήττα με 6-4, 6-4 από την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, στο πλαίσιο της φάσης των "16" του Madrid Open, γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη, αποχωρώντας από το ισπανικό τουρνουά.

Τα πολλά αβίαστα λάθη και αρκετά σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια του παιχνιδιού κόστισαν στην Μαρία Σάκκαρη, η οποία γνώρισε την ήττα από την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια με 6-4, 6-4, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από το τουρνουά της Μαδρίτης.

Αν και ξεκίνησε με πειστικό τρόπο το παιχνίδι, η Μαρία Σάκκαρη δέχθηκε πολύ νωρίς το break από την Χαντάντ Μάια και βρέθηκε να κυνηγάει διαφορά δύο games (3-1). Η Βραζιλιάνα αθλήτρια βρέθηκε πολύ κοντά στο δεύτερο break, ωστόσο η Ελληνίδα διατήρησε δύσκολα το σερβίς για το 3-2.

Ό,τι δεν κατάφερε στο 5ο game τον κατάφερε δύο games αργότερα η Χαντάντ Μάια, κάνοντας δεύτερο break για το 5-2. Η Βραζιλιάνα σέρβιρε για να κλείσει το σετ, όμως η Σάκκαρη με εκπληκτική αντίδραση κατάφερε να πάρει το ένα break πίσω και στη συνέχεια να βρεθεί ένα game μακριά από την Βραζιλιάνα (5-4).

Η Χαντάντ Μάια βρέθηκε για δεύτερη φορά με τις μπάλες στα χέρια για να κλείσει το σετ, αντιμετωπίζοντας δύο break points της Σάκκαρη. Η Βραζιλιάνα, όμως στάθηκε σωστά πίσω από το σερβίς της και μετά από ένα χαμένο set point πήρε το προβάδισμα στην αναμέτρηση με 6-4.

