Σάκκαρη: «Η Γκαρσία ήταν επιθετική, αλλά έχω καλό σερί σε αυτό το court»

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη μετά το τέλος του αγώνα με την Καρολίν Γκαρσία.

Η Μαρία Σάκκαρη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και 4η συνολικά στην καριέρα της, είναι στις «16» του Ιντιαν Γουέλς.

Χωρίς απώλεια σετ, έκαμψε την Καρολίν Γκαρσία και ήδη σκέφτεται το επόμενο ματς με την Νταϊάν Παρί.

Στο τέλος του αγώνα, στις δηλώσεις της στο γήπεδο, η Ελληνίδα τενίστρια δήλωσε:

«Ημουν αρκετά καλή και σταθερή σήμερα. Η Καρολίν είναι επιθετική, αλλά έχω καλό σερί εδώ σε αυτό το court. Λατρεύω το τένις, αλλά ιδιαίτερα εδώ στην έρημο. Θέλω να απολαύσω την καριέρα μου γιατί δεν θα κρατήσει για πάντα. Είναι υπέροχο συναίσθημα να ζεις κάνοντας αυτό που αγαπάς».

Maria Sakkari after beating Caroline Garcia at Indian Wells:



“I love tennis, but I love tennis a little bit more here in the desert. I really enjoy playing here. I’m not gonna be doing this forever so I just try to embrace it and enjoy the years of my career…” pic.twitter.com/oJG1GTkunL