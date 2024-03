Για τέταρτο συνεχόμενο ματς η Μαρία Σάκκαρη κερδίζει την Καρολίν Γκαρσία (6-3, 6-4) και πέρασε στις «16» του Ιντιαν Γουέλς όπου θα παίξει με την Νταϊάν Παρί.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει χτίσει... σερί με την Καρολίν Γκαρσία.

Την κέρδισε απόψε για 4η συνεχόμενη φορά, αυτή τη φορά με 2-0 σετ (6-3, 6-4 σε μία ώρα και 17 λεπτά) για να περάσει στην φάση των «16» στο Ιντιαν Γουέλς, εκεί όπου θα συναντήσει μία άλλη Γαλλίδα, την Νταϊάν Παρί.

Imperious from the Greek



In a rematch of their 2023 Guadalajara semifinal, @mariasakkari defeats Garcia 6-3, 6-4 in Indian Wells R3!#TennisParadise pic.twitter.com/ZKVbEbG1lW