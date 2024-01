Γκοφ όπως… Δανιηλίδου στο Οκλαντ

Η Κόκο Γκοφ κέρδισε με 2-1 σετ την Σβιτολίνα στον τελικό του Οκλαντ και έγινε η 4η τενίστρια στην ιστορία που υπερασπίζεται τον συγκεκριμένο τίτλο.

Η Κόκο Γκοφ χρειάστηκε 2 ώρες και 32 λεπτά για να κερδίσει την Ελίνα Σβιτολίνα στον τελικό του Οκλαντ.

Το έκανε με 6-7, 6-3, 6-3 και έγινε η 4η τενίστρια που κερδίζει back to back τίτλο στο συγκεκριμένο τουρνουά, μετά τις Πάτι Φέντικ, Λένα Δανιηλίδου (2003-04) και Τζούλια Γκόργκες.

@CocoGauff holds off a spirited effort from Elina Svitolina 6-7(4), 6-3, 6-3 to claim a second straight Auckland title #ASBClassic pic.twitter.com/3U8NloqnMQ