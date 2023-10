Η Σβιόντεκ… αβίαστα τον 16ο τίτλο της καριέρας της

Η Ιγκα Σβιόντεκ κέρδισε με περίπατο τον 16ο τίτλο της, επικρατώντας στο Πεκίνο της Λουντμίλα Σαμσόνοβα με 2-0 σετ.

Η Πολωνή χρειάστηκε 69 λεπτά για να κερδίσει την αντίπαλό της (6-2, 6-2), φτάνοντας το ρεκόρ της σε τελικούς στο 16-4!

Αυτός ήταν ο πέμπτος φετινός μετά την Ντόχα, τη Στουτγάρδη, το Roland Garros και την Βαρσοβία.

Μόλις 35 λεπτά κράτησε η αντίσταση της Σαμσόνοβα στο πρώτο σετ, με την Σβιόντεκ να πηγαίνει προς τον δρόμο για τον 16ο τίτλο της.

IGA DOING IGA TYPE THINGS secures her first Hologic WTA 1000 trophy of the season and her 16th career title!!!

Εχοντας χάσει μόνο πέντε πόντους στο σερβίς της εκμεταλλεύτηκε και τις δύο ευκαιρίες που βρήκε για break στο σετ κι έφτασε γρήγορα στην κατάκτησή του. To ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι πήρε το σετ χωρίς να κάνει ούτε ένα αβίαστο λάθος!

Unforced errors count: 0!!! is in business mode as she claims the opening set 6-2.

Στο δεύτερο έσπασε το σερβις της Ρωσίδας στο 2-1 και στο δικό της πήρε προβάδισμα 4-1, το οποίο και διατήρησε εύκολα ως το τέλος, για να φτάσει έτσι στην κατάκτηση του 16ου τίτλου της καριέρας της και να μειώσει την διαφορά της από το Νο1 στους 465 βαθμούς.

H Σβιόντεκ έφτασε τους έξι τίτλους σε 1000αρι τουρνουά, που την κάνει την πρώτη με τόσους τίτλους πριν κλείσει τα 23 της χρόνια.

6 - With six WTA-1000 titles, Iga Swiatek is the player with the most WTA-1000 titles before the age of 23 eclipsing Caroline Wozniacki's five titles in such tournaments. Stunning.