Η Σβιόντεκ με ανατροπή στα ημιτελικά του Πεκίνου, περιμένει Σάκκαρη ή Γκοφ

Μετά από παιχνίδι θρίλερ στα πρώτα δύο σετ, η Ιγκα Σβιόντεκ έκανε ένα εντυπωσιακό τρίτο και κέρδισε την Καρολίν Γκαρσία με 2-1 σετ.

Η πολωνή επικράτησε με 7-6, 6-7, 6-1 (σε 2 ώρες και 35 λεπτά) και περιμένει στα ημιτελικά είτε την Γκοφ, είτε την Σάκκαρη.

H Γκαρσία σφυροκοπούσε από το σερβίς την Σβιόντεκ (16 άσοι, οι περισσότεροι που έχει δεχτεί στην καριέρα της η Σβιόντεκ σε ένα ματς!) και κέρδιζε τα δικά της service game, ενώ η Πολωνή ήταν εξίσου αποτελεσματική, κερδίζοντας το 84% των πόντων που έπαιξε με δικό της πρώτο σερβίς.

Την ίδια στιγμή, αμφότερες είχαν ελάχιστες ευκαιρίες για break στο ματς στα πρώτα δύο σετ, αλλά τις αξιοποίησαν (2/3 η Σβιόντεκ, 2/2 η Γκαρσία), με αποτέλεσμα μοιραία τα σετ να πάνε σε tie break.

Στο πρώτο η Γκαρσία επιβλήθηκε με 10-8, αφού πρώτα έχασε δύο ευκαιρίες να κλείσει το σετ στο 6-4, γλίτωσε από ένα αβίαστο λάθος της Πολωνής σε set point (6-7), για να κερδίσει στους εξτρά πόντους, σε ένα tie break με πολύ επιθετικό στυλ και από τις δύο τενίστριες.

Στο δεύτερο η Σβιόντεκ μπήκε πιο συγκεντρωμένη, έκανε μίνι break και προηγήθηκε με 4-0 και 5-1, με την Γκαρσία να γυρίζει την κατάσταση και να ισοφαρίζει 5-5.

Η Πολωνή έφτασε σε set point ξανά στο 6-5, με την Γαλλίδα να σημαδεύει το φιλέ και εμ 7-5 η Σβιόντεκ να οδηγεί το ματς σε τρίτο σετ.

Εκεί η Σβιόντεκ έκανε το break από διπλό λάθος της Γκαρσία και προηγήθηκε 2-0 και κράτησε το σερβίς της στη συνέχεια, ενώ ακολούθησε δεύτερο break στο 4-1, που ουσιαστικά της έδωσε και τη νίκη, ;έστω και μετά από 5 match point που χρειάστηκε.

