Δουλειά στην τακτική από τον Λίσι στη Νέα Μεσημβρία με απουσίες, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι επιστροφές των Γιαννούλη Κόστα και Ελουστόντο.

Οι προπονήσεις των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ συνεχίζονται στη Νέα Μεσημβρία, με τον Αλέσιο Λίσι να περιμένει τους παίκτες του με ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε ασκήσεις κατοχής και τακτικής, ενώ στο τέλος διεξήχθη και οικογενειακό διπλό.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς, καθώς και τους μακροχρόνια τραυματίες Μεϊτέ, Σαρρή, Άλι και Παβλένκα. Παράλληλα, ο Γιαννούλης με τον Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, την ώρα που οι δύο στόπερ, Ελουστόντο και Ντιέγκο Κόστα, συνέχισαν τις θεραπείες τους.

Το ορόσημο της επόμενης εβδομάδας

Ο Γιαννούλης αναμένεται να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όταν και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ θα δοκιμάσει να μπει κι αυτός σε κανονικό πρόγραμμα.

Το ίδιο ισχύει και για τον Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην επιγονατίδα, αλλά και για τον Βάσκο αμυντικό, που τραυματίστηκε στα πλευρά στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Όπως όλα δείχνουν, η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική για τον Αλέσιο Λίσι, καθώς θα διαφανεί σε ποιους από τους τραυματίες μπορεί να υπολογίζει άμεσα για τον αγώνα με την Καλαμάτα που ακολουθεί στο πρόγραμμα του Δικεφάλου.