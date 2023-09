Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Καρολίν Γκαρσία με 6-2, 6-2 και έκλεισε ραντεβού με την Τζέσικα Πεγκούλα στα ημιτελικά του τουρνουά στο Τόκιο.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, νικώντας την Καρολίν Γκαρσία με 6-2, 6-2 και πέρασε στα ημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο, όπου το Σάββατο (30/9) θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Σάκκαρη μετρά επτά σερί νίκες στo tour και μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας νικά την Καρολίν Γκαρσία με χαρακτηριστική άνεση, καθώς είχε προηγηθεί το 6-3, 6-0 στα ημιτελικά του τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα.

SEVEN straight for Sakkari



In contention for @WTAFinals qualification, @mariasakkari keeps her winning streak going to progress to the Tokyo semifinals!#TorayPPO pic.twitter.com/1Catjg3l1h