Σάκκαρη: «Ηταν καλό που έβαλα τον εαυτό μου σε δύσκολη κατάσταση»

Για τις δυσκολίες του αγώνα, ειδικά στο δεύτερο σετ, μίλησε η Μαρία Σάκκαρη μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Στορμ Χάντερ.

«Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ σταθερό ματς. Προφανώς ήταν λίγο δύσκολα στο δεύτερο σετ. Αλλά την ίδια στιγμή, ήταν καλό που έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση και την ξεπέρασα» ανέφερε αρχικά η Σάκκαρη στην on court συνέντευξή της.

Η Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Στορμ Χάντερ και απόψε τα μεσάνυχτα θα αντιμετωπίσει στην φάση των «16» την Καμίλα Γκιόργκι.

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω ένα καλύτερο μέρος για να έρθω και να ξεπεράσω τους φόβους μου, τις αμφιβολίες μου, τα σκληρά συναισθήματά μου. Πριν τον αγώνα, ήμουν ενθουσιασμένη που επέστρεφα σ’ αυτό το γήπεδο» είπε για το κοινό στο Μεξικό, το οποίο ομολογουμένως δημιούργησε απίστευτη ατμόσφαιρα υπέρ της Ελληνίδας τενίστριας.

«Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου σ’ αυτό το τουρνουά, δεν κάνω πλάκα. Μακάρι να είχα ένα τουρνουά στην πατρίδα μου, αλλά ίσως να πάρω υπηκοότητα, να είμαι Ελληνίδα και Μεξικανή. Είναι απίστευτο που έρχομαι εδώ και μπορώ να ζω αυτή την εμπειρία. Ασύλληπτο» είπε ενθουσιασμένη και λίγο συγκινημένη.

"I feel like this is my home tournament."



@mariasakkari | #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/3Cqlq6gyAj