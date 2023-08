Το… Cotton eye Joe που άλλαξε τη ροή στο tie break του δεύτερου σετ μεταξύ Σβιόντεκ και Πεγκούλα (vid)

Ενα απρόσμενο περιστατικό προκάλεσε γέλιο στο Μόντρεαλ την ώρα του ημιτελικού της Ιγκα Σβιόντεκ με την Τζέσικα Πεγκούλα, καθώς άρχισαν να παίζουν τραγούδια από τα μεγάφωνα.

Την ώρα που παιζόταν το κρίσιμο tie break στο δεύτερο σετ κι ενώ η Πεγκούλα είχε προβάδισμα με 4-3, στη μέση του 8ου πόντου άρχισε να παίζει ξαφνικά από τα μεγάφωνα το… Cotton Eye Joe, ένα hit πίσω στα ‘90s.

Οι δύο παίκτριες ξαφνιάστηκαν, με το κοινό να γελάει και την διαιτητή να αποφασίζει ορθά την επανάληψη του πόντου. Τελικά η Σβιόντεκ εκμεταλλεύτηκε την στιγμή και πήρε και το tie break με ένα σερί 4-0 (7-4 το σκορ στο tie break), ωστόσο η Πεγκούλα στο τρίτο σετ, πήρε την πρόκριση.

Δείτε το αστείο περιστατικό:

no way 'Cotton Eye Joe' comes on mid-point pic.twitter.com/iCYf3hwnPG