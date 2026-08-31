Η ΕΟΚ μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό τον λόγο της απουσίας του Κώστα Παπανικολάου από την αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία, επιβεβαιώνοντας του Gazzetta.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία (19:00 LIVE από το Gazzetta). Η ΕΟΚ μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό τον λόγο της απουσίας του αρχηγού, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Συγκεκριμένα ο 36χρονος φόργουορντ κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνηση αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός 12άδας. Τη θέση του παίρνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Ο αρχηγός της ΕΘνικής, Κώστας Παπανικολάου δε θα δώσει το “παρών” στην αποψινή (19.00) αναμέτρηση με την Ισπανία στο Telecom Center Athens.

Στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός 12άδας, στην οποία επιστρέφει ο Βασίλης Χαρα;λαμπόπουλος.

Αναλυτικά οι 12 διαθέσιμοι παίκτες για σήμερα είναι οι, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ ΝτόρσεΪ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ομηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας».

