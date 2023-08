Τα πολλά λάθη φρέναραν τη Μαρία Σάκκαρη, που ηττήθηκε από την Κόκο Γκοφ με 6-2, 6-3 στον τελικό στο τουρνουά της Ουάσινγκτον.

Η Μαρία Σάκκαρη θα αφήσει την Ουάσινγκτον έχοντας χάσει μια ακόμα ευκαιρία να φθάσει στον 2ο τίτλο της καριέρας της, με την Κόκο Γκοφ να κατακτά άξια τον τίτλοστο 500άρι WTA με 6-2, 6-3.

H 28χρονη Ελληνίδα δεν κατάφερε να τελειώσει τη δουλειά, πραγματοποίησε εμφάνιση με πολλά σκαμπανεβάσματα και λάθη σε καίρια σημεία, απέναντι στη 19χρονη Κόκο Γκοφ που έφθασε πανάξια στον 4ο τίτλο της καριέρας της και δεύτερο μέσα στο 2023.

Η Σάκκαρη μένει στον τίτλο που κατέκτησε στις 4 Μαΐου 2019 στο 250άρι χωμάτινο τουρνουά στο Ραμπάτ, μετρώντας πλέον επτά χαμένους.

Άσχημη εκκίνηση και 0-1

Η Γκοφ άρχισε καλύτερα τον τελικό, πήρε με άνεση το εναρκτήριο game, μετά από το 15-40, πέτυχε break, κράτησε εύκολα το δεύτερο service game και η Σάκκαρη χωρίς να το πολυκαταλάβει σε 10 αγωνιστικά λεπτά βρέθηκε στο 0-3.

Tα πράγματα πήγαν να γίνουν ακόμα χειρότερα, όταν η Γκοφ προηγήθηκε 15-10, όμως η Σάκκαρη επέστρεψε και μείωσε σε 3-1.

Αμέσως μετά η Γκοφ είχε πρόβλημα στο 1ο σερβίς, η Σάκκαρη το εκμεταλλεύτηκε, προηγήθηκε 15-40 και στην πρώτη ευκαιρία μείωσε σε 3-2.

Ομως δεν έδωσε συνέχεια, στο 6ο game όλοι οι πόντοι ήρθαν από αβίαστα λάθη, η Γκοφ έκανε ένα λιγότερο για να πετύχει με τη βοήθεια του φιλέ το break και να ξεφύγει με 4-2.

Η σταθερότητα έλειπε στο παιχνίδι των φιναλίστ, με την Γκοφ σε ένα ακόμα αμφίρροπο game να κλείνει το game στο 2ο αβαντάζ για το 5-2. Η 18χρονη Αμερικανίδα έχοντας ανακτήσει την ψυχολογία της, προηγήθηκε 15-40 και με τη Σάκκαρη να μην έχει αντίδραση έκλεισε το σετ με 6-2 σε 42 λεπτά.

Το «δώρο» της Σάκκαρη

Στο πρώτο game του 2ου σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε 0-30 και 15-40, με winner βρήκε 2ο break point, το πέτυχε με το λάθος drop shot από την Γκοφ (1-0) και κλείνοντας χωρίς δυσκολίες το επόμενο game, πήρε τα ηνία στο σετ (2-0).

Όμως η Γκοφ επέστρεψε αμέσως. Με love game μείωσε σε 2-1 και φθάνοντας στο 30-40 είδε την μπάλα να σταματά στο φιλέ μετά το μπάκχαντ της Σάκκαρη και με το 4ο break να ισοφαρίζει σε 2-2.

Η Σάκκαρη απάντησε με το ίδιο νόμισμα, στο 30-40 πίεση στο μπάκχαντ της Γκοφ, λάθος η τελευταία, break και νέο προβάδισμα (3-2). Ξανά όμως άρχισαν τα λάθη από την Ελληνίδα, μετά το 30-0 έκανε τρία σερί, έδωσε break point στην Γκοφ και με διπλό λάθος τής πρόσφερε το game (3-3).

