ΠΑΟΚ - Περσίδης: Τα τυπικά για την παραμονή του στον Δικέφαλο
Ο Νίκος Περσίδης και ο ΠΑΟΚ αναμένεται να συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν.
Τη φετινή σεζόν ο Νίκος Περσίδης (30χρ., 2.00μ.) ανταπεξήλθε στον ρόλο του στον ΠΑΟΚ, όντας το βασικό τριάρι την φετινή σεζόν σε Stoximan GBL και FIBA Europe Cup, με τον ίδιο να διακρίνεται για την άμυνά του και να αποτελεί μια αξιόπιστη λύση στα σουτ τριών πόντων.
Με 6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ στο ελληνικό πρωτάθλημα και 5 πόντους και 3 ριμπάουντ στο FIBA Europe Cup, ο Νίκος Περσίδης έδωσε στον ΠΑΟΚ αυτά που χρειαζόταν από εκείνον, ενώ σούταρε με 41% στο τρίποντο και στις δύο διοργανώσης.
Η οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Νίκο Περσίδη και ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά, με μόνο μερικές λεπτομέρειες να απομένουν, που, όπως όλα δείχνουν, θα ολοκληρωθούν από την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα υπάρξει το τελικό ραντεβού των δύο πλευρών.
