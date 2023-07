Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη από το διπλό στην Ουάσινγκτον

Η Μαρία Σάκκαρη με συμπαίκτρια την Πέτρα Μάρτιτς δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στον 2ο γύρο του διπλού γυναικών στο 500άρι τουρνουά της Ουάσιγκτον

Η Μαρία Σάκκαρη με συμπαίκτρια την Πέτρα Μάρτιτς δεν κατάφεραν να περάσουν στον 2ο γύρο του διπλού γυναικών στο τουρνουά της Ουάσιγκτον, ηττήθηκαν από τις Αμερικανίδες, Τζένιφερ Μπρέιντι και Μάντισον Κις με 3-6, 6-1, 2-10.

Ετσι η 28χρονη Ελληνίδα επικεντρώνει την προσοχή της στο μονό. Μάλιστα αργά το βράδυ της Τρίτης (1/8), αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας μεταξύ των Μπερνάντα Πέρα και Λέιλα Φερνάντεζ, από όπου θα προκύψει η αντίπαλος για τη Σάκκαρη στον 2ο γύρο.

