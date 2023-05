Σβιόντεκ και Σαμπαλένκα συναντώνται ξανά σε τελικό

Η Ιγκα Σβιόντεκ ξεμπέρδεψε σε 79 λεπτά με την Κουντερμέτοβα (6-1, 6-1) και το Σάββατο πάει για άλλη μία κούπα με αντίπαλο την Σαμπαλένκα.

Ραντεβού σε έναν ακόμη τελικό έκλεισε η Ιγκα Σβιόντεκ.

Η Πολωνή χρειάστηκε 1 ώρα και 19 λεπτά για να κερδίσει την Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 6-1, 6-1 και το Σάββατο κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα θα πάει για τον 17ο τίτλο καριέρας.

Στον ημιτελικό που τελείωσε ξημερώματα, το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κατάφερε να προστατεύσει το σερβίς της από την αρχή έως το τέλος, σβήνοντας και τις 5 ευκαιρίες που είχε για break η Ρωσίδα, ενώ έσπασε το σερβίς της αντίπαλής της 5 φορές συνολικά, αξιοποιώντας τα 5 από τα 12 break points που είχε.

Making it look so easy @iga_swiatek | #MMOPEN pic.twitter.com/eKIQCZw6xy