Η Σάκκαρη με Αντρεέσκου στον δεύτερο γύρο του Μαϊάμι

Η Μπιάνκα Αντρεέσκου πήρε το ντέρμπι με την Εμα Ραντουκάνου (6-3, 3-6, 6-2) και έκλεισε ραντεβού με την Μαρία Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του Μαϊάμι.

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Μαϊάμι.

Αυτή θα είναι η Μπιάνκα Αντρεέσκου που στο μεγαλύτερο ντέρμπι που έβγαλε η κλήρωση στον πρώτο γύρο, επικράτησε με 2-1 σετ της Εμα Ραντουκάνου (6-3, 3-6, 6-2), έπειτα από 2 ώρες και 33 λεπτά αγώνα.

THE CANADIAN ADVANCES!



Bianca Andreescu defeats Emma Raducanu in the 2nd round at

the @MiamiOpen! pic.twitter.com/PTBf30wQKC