Η Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ και η Ρωσίδα, Βαρβάρα Γκράτσεβα δεν αντάλλαξαν χειραψία μετά τον τελικό στο τουρνουά στο Όστιν των ΗΠΑ.

H Μάρτα Κόστιουκ πανηγύρισε στο Όστιν του Τέξας, τον πρώτο WTA τίτλο της καριέρας της. Η 20χρονη Ουκρανή στον τελικό του 250αριού τουρνουά νίκησε τη Ρωσίδα, Βαρβάρα Γκράτσεβα με 6-3, 7-5 και αναρριχήθηκε 12 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και βρέθηκε στο Νο.40.

Στο τέλος δεν υπήρξε χειραψία ανάμεσα στις φιναλίστ. Στην τελετή απονομής του τροπαίου η Κόστιακ δήλωσε: «Σε όλους όσους παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, θέλω να πω “Δόξα στην Ουκρανία”. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα. Θέλω να αφιερώσω αυτόν τον τίτλο στην Ουκρανία και σε όσους πολεμούν και πεθαίνουν αυτή τη στιγμή».

Ukrainian tennis player @marta_kostyuk won her first WTA title in #Texas, defeating Russian Varvara Gracheva.



Marta Kostyuk dedicated the victory to Ukraine.



