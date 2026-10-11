Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 99-83 στη SUNEL Arena και έκανε το 2/2 στη φετινή GBL. Τα πεπραγμένα του Τζορτζ Πάπας στο ντεμπούτο του με τους ερυθρόλευκους.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 2/2 στη GBL, αφού επιβλήθηκε του Κολοσσού Ρόδου με 99-83 στη SUNEL Arena. Ο Τζορτζ Πάπας, που επέστρεψε στους Πειραιώτες, έκανε το ντεμπούτο του στη φετινή σεζόν και έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει τους ερυθρόλευκους.

Ο 28χρονος γκαρντ αγωνίστηκε 13:08, σκοράροντας έξι πόντους με 2/3 τρίποντα, δείχνοντας την ευχέρειά του έξω από τη γραμμή των 6.75. Ακόμα, μοίρασε μια ασίστ. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, που προέρχεται από δύο γεμάτες σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τις φανέλες του Περιστερίου, του Πανιωνίου και του Αμαρουσίου, ξεκίνησε με το... δεξί τη δεύτερη θητεία του στους Πρωταθλητές Ευρώπης και φάνηκε πως μπορεί να είναι ενεργό κομμάτι του φετινού ροτέισον.