Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε τη Ρωσίδα, Βαρβάρα Γκράτσεβα με 6-4, 6-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά στο 250άρι τουρνουά του Λινζ της Αυστρίας.

Η Μαρία Σάκκαρη προβληματίστηκε στο 1ο σετ με αντίπαλο τη Βαρβάρα Γκράτσεβα, όμως από τη στιγμή που ξεπέρασε τη δύσκολη στιγμή, κυριάρχησε και με 6-4, 6-2 πήρε τη νίκη σε 96 λεπτά και μαζί την πρόκριση στα προημιτελικά στο 250άρι τουρνουά του Λινζ της Αυστρίας.

Στον αγώνα για την είσοδο στα ημιτελκικά η Σάκκαρη (Νο.1 στο ταμπλό) θα παίξει με τη νικήτρια της συνάντησης ανάμεσα στην Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία και την Αμερικανίδα, Μάντισον Μπρεγκλ, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει την Πέμπτη (9/2, 17:00)

