Η Εθνική στις 6 Δεκεμβρίου θα μάθει τις ομάδες που θ' αντιμετωπίσει στα προκριματικά του EURO 2028. Δείτε ποιες έχουν ήδη «κλειδώσει» τις θέσεις τους σε γκρουπ δυναμικότητας.

Η Ελλάδα ακόμα κι αν δεν προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, θα είναι στις καλύτερες τρίτες των τεσσάρων ομίλων της πρώτης κατηγορίας.

Όπως ήταν γνωστό, η «γαλανόλευκη» θα τοποθετηθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση του EURO 2028, που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.

Μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής στη League A της διοργάνωσης, το πρώτο γκρουπ στο οποίο βρίσκεται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα «κλείδωσε». Συνολικά, 48 από τις 54 ομάδες έχουν εξασφαλίσει πλέον μια θέση στην κλήρωση αυτή.

Αναλυτικά όλα τα γκρουπ

POT 1 (12 ομάδες)

Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Νορβηγία, Κροατία

POT 2 (12 ομάδες)

Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρειος Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Τσεχία, Σλοβενία / Σκωτία, Κοσσυφοπέδιο / Ιρλανδία

POT 3 (12 ομάδες)

Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σλοβακία, Σκωτία / Σλοβενία, Ιρλανδία / Κοσσυφοπέδιο, Ισλανδία / Εσθονία

POT 4 (12 ομάδες)

Λευκορωσία, Κύπρος, Νήσοι Φερόες, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία / Ισλανδία

POT 5 (6 ομάδες)

Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν