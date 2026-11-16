Χεζόνια: Κέρδισε εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA και μένει στους Καβαλίερς
Η επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στο NBA, έχει συνδυαστεί με εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο Κροάτης φόργουορντ, έχει σημαντικό ρόλο στους Καβαλίερς και μετά από τις πρόσφατες εμφανίσεις του, κέρδισε την παραμονή του στην ομάδα, μέχρι το τέλος της σεζόν.
Την είδηση την έκανε γνωστή ο Μαρκ Στάιν, ο οποίος ανέφερε ότι μετά την τρομερή εμφάνιση του Χεζόνια κόντρα στους Μάβερικς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη σε 34 λεπτά, το συμβόλαιό του μετατράπηκε σε μονοετές.
Ο 31χρονος έχει αγωνιστεί φέτος σε 14 παιχνίδια και έχει μέσο όρο 8.6 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 19.3 λεπτά συμμετοχής.
After 22 points and seven rebounds Saturday in short-handed Cleveland's home win over Dallas, Mario Hezonja's one-year minimum deal -- looking like one of the league's better bargains -- becomes fully guaranteed for the season at day's end.— Marc Stein (@TheSteinLine) November 15, 2026
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