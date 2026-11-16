Ο Μάριο Χεζόνια θα παραμείνει στους Καβαλίερς μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στο NBA, έχει συνδυαστεί με εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο Κροάτης φόργουορντ, έχει σημαντικό ρόλο στους Καβαλίερς και μετά από τις πρόσφατες εμφανίσεις του, κέρδισε την παραμονή του στην ομάδα, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Την είδηση την έκανε γνωστή ο Μαρκ Στάιν, ο οποίος ανέφερε ότι μετά την τρομερή εμφάνιση του Χεζόνια κόντρα στους Μάβερικς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη σε 34 λεπτά, το συμβόλαιό του μετατράπηκε σε μονοετές.

Ο 31χρονος έχει αγωνιστεί φέτος σε 14 παιχνίδια και έχει μέσο όρο 8.6 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 19.3 λεπτά συμμετοχής.