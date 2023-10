Τρέχουν να ολοκληρώσουν το κεντρικό κορτ παραμονές έναρξης των WTA Finals στο Κανκούν

Αγώνα δρόμου κάνουν οι διοργανωτές των WTA Finals στο Κανκούν, για να έχει ολοκληρωθεί τα έργα στο κεντρικό γήπεδο.

Τρεις ημέρες πριν από την έναρξη των WTA Finals στο Κανκούν του Μεξικού (29/10 - 5/11), το κεντρικό κορτ βρίσκεται ακόμα στα σκαριά.

Οι διοργανωτές τρέχουν να προλάβουν τον χρόνο και να είναι όλα έτοιμα. Πάντως οι παίκτριες που έφθασαν πρώτες στο Κανκούν, που βρίσκεται απέναντι από το δυτικό άκρο της Κούβας, έμειναν έκπληκτες βλέποντας ημιτελές το κεντρικό γήπεδο.

Mάλιστα οι παίκτριες ανέβασαν στα social media βίντεο, με τα μεγάλα προβλήματα στις εγκαταστάσεις, ενώ η Ίγκα Σβιόντεκ εθεάθη να προπονείται στα γήπεδα ξενοδοχείων στο Κανκούν.

Aryna Sabalenka posts a video of the practice court situation at WTA Finals:



“2 practice courts til Saturday. 1 stringer on site.”



Wow.



2 practice courts for the rest of the week for the elite women of our sport.



What is this. pic.twitter.com/KghQ1ULQFt