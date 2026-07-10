Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon για πρώτη φορά στην καριέρα του, επικρατώντας με 7-6(0), 6-2, 6-4 του Άρθρουρ Φέρι στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Στον πρώτο τελικό της καριέρας του στο Wimbledon θα λάβει μέρος ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 7-6(0), 6-2, 6-4 του Άρθουρ Φέρι στον ημιτελικό της διοργάνωσης για να περάσει στο τελευταίο ματς του θεσμού για φέτος.

Αναμφίβολα, ο κάτοχος του φετινού Roland Garros σταμάτησε τον φρενήρη ρυθμό του Νο.114 στον κόσμο ο οποίος έχοντας πάρει wildcard κατάφερε να φτάσει έως την τελική τετράδα. Ομολογουμένως ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αποτέλεσε τεράστιο εμπόδιο για τον νεαρό Βρετανό με συνέπεια να δώσει το τελευταίο του ματς στο φετινό Wimbledon.

Αγωνιστικά, το πρώτο set ήταν άκρως ανταγωνιστικό. Οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς του, με αποτέλεσμα το προβάδισμα να κριθεί στο tie-break. Εκεί, ο Γερμανός τενίστας εμφανίστηκε άρτιος και χωρίς να παραχωρήσει πόντο στον αντίπαλό του μπόρεσε να κάνει το 7-0 και να κλείσει το σετ με 7-6(0).

Η συνέχεια ήταν... μονόλογος για τον Ζβέρεφ. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε σε όλα τα μήκη και πλάτη, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου του. Στο δεύτερο σετ με 6-2 έκανε το 2-0, ενώ στο τρίτο σετ χρειάστηκε ένα break για να βάλει τις βάσεις.

Με 6-4 ήρθε η κατάκτηση του τρίτου σετ από τον Γερμανό, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό. Εκεί, περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα σε Γιανίκ Σίνερ και Νόβακ Τζόκοβιτς.