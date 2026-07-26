Ο Δημήτρης Σκουμπάκης σημείωσε πέντε γκολ στον τελικό με την Ουγγαρία και συνέβαλε τα μέγιστα στο να πάρει η Εθνική Ομάδα το πρώτο της παγκόσμιο.

Μπορεί ο Αργυρόπουλος να σημείωσε το νικητήριο γκολ κι ο Τζωρτζάτος να ήταν σε εξαιρετική ημέρα, ωστόσο ο MVP στον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής πόλο ανδρών αναδείχθηκε ο Δημήτρης Σκουμπάκης.

Με πέντε γκολ σε επτά προσπάθειες, ο Χανιώτης πολίστας είχε καθοριστικό στο να κατακτήσει η «γαλανόλευκη» το χρυσό για πρώτη φορά στην ιστορία της, με τον ίδιο να μιλά στις δηλώσεις του για μια επιτυχία που αποτελούσε ομαδική προσπάθεια.

«Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, ήταν εκπληκτικοί και τελικά τα καταφέραμε. Λατρεύω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, στην οποία αφιερώνω αυτή την επιτυχία.«Ευχαριστούμε τον αρχηγό μας, ένα τρελό αγόρι. Είναι μία απίστευτη εμπειρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.