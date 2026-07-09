Μoύχοβα: Έσωσε match point, πέρασε στον τελικό του Wimbledon
H Καρολίνα Μούχοβα είχε την τελευταία λέξη απέναντι στην Κόκο Γκοφ, η 29χρονη παίκτρια από την Τσεχία, «σβήνοντας» match point στο super tie break, νίκησε την Κόκο Γκοφ με 6-2, 1-6, 7-6(10) και εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του απλού γυναικών στο Wimbledon, όπου το Σάββατο (11/7) θα αντιμετωπίσει την Μάρτα Κόστιουκ από την Ουκρανία ή τη συμπατριώτισσά της Λίντα Νόσκοβα.
Η Μούχοβα στo super tie break του 3ου σετ προηγήθηκε με 4-1 και 6-3, η Γκοφ ισοφάρισε σε 6-6, η Αμερικανίδα έφθασε πρώτη σε match point στο 9-8, όμως υπέπεσε σε αβίαστο λάθος, η Μούχοβα με δύο winners βρήκε τα δικά της match points, στο 10-9 και στο 11-10 και στη δεύτερη ευκαιρία με το αβίαστο λάθος της Γκοφ, πανηγύρισε την κατάκτηση του σετ και την πρόκριση.
THE MOMENT KAROLINA BEAT COCO GAUFF TO BECOME A WIMBLEDON FINALIST.July 9, 2026
This lady is one of the most natural talents the sport has ever seen.
Through so many injuries, she kept coming back.
So incredibly deserved.
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Η Τσέχα σταμάτησε το σερί των έξι ηττών από την Γκοφ, θα παίξει στον 2o τελικό της καριέρας της σε Grand Slam, μετά την ήττα από την Ίγκα Σβιόντεκ με 2-1 σετ στο Roland Garros το 2023. Παράλληλα, ανέβηκε στο Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης κι αν κατακτήσει τον τίτλο θα ξεπεράσει την Γκοφ στο Νο.4. Η Γκοφ, που σπατάλησε 11 ευκαιρίες για break (2/13), είδε την καλύτερη πορεία της στο Wimbledon, να σταματά ένα βήμα πριν από τον τελικό.
Πέντε τίτλους η Τσεχία στο απλό γυναικών
Η Καρολίνα Μούχοβα καλείται να συνεχίσει μια σπουδαία παράδοση που έχει η Τσεχία στο απλό γυναικών στο Wibledon. Συγκεκριμένα έχει την ευκαιρία να γίνει η 5η παίκτρια από τη χώρα της που θα γίνει πρωταθλήτρια στο τουρνουά. Tην αρχή στην Open Era από το 1968 κι έπειτα, έκανε η Γιάνα Νοβότνα το 1998, ακολούθησαν η Πέτρα Κβίτοβα με τους τίτλους το 2011 και το 2014, η Μαρκέτα Βοντρούσοβα το 2023 και η Μπάρμορα Κρεϊτσίκοβα το 2024.
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