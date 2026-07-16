Ο Τόμας Τούχελ υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του στο ματς της Αγγλίας με την Αργεντινή και πέταξε... δηλητηριώδη ατάκα για τις κριτικές εναντίον του.

Η Αγγλία κρατούσε στα χέρια της μέχρι τα τελευταία λεπτά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά στο τέλος έχυσε την καρδάρα με το γάλα. Οι Άγγλοι πλήρωσαν την παθητική τους στάση μετά το προβάδισμα και δεν άντεξαν μέχρι το τέλος, με την κυριαρχία της Αργεντινής να μετουσιώνεται σε γκολ ανατροπής στο τελευταία λεπτά του αγώνα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης πολλοί οπαδοί, παλαίμαχοι παίκτες και μερίδα των media άρχισαν να... λιθοβολούν τον Τόμας Τούχελ για την επιλογή του να γυρίσει τη διάταξη σε πεντάδα στην άμυνα και να παραδώσει τα ηνία στην Αλμπισελέστε, η οποία στη συνέχεια δημιούργησε ασφυκτικό κλοιό έξω από τα καρέ των Λιονταριών.

Κληθείς πάντως να δώσει απαντήσεις μετά τον αποκλεισμό, ο Γερμανός τόνισε πως δεν μετανιώνει για τις επιλογές του, ενώ πέταξε και καυστική ατάκα για την έντονη κριτική που δέχθηκε από εκατομμύρια... προπονητές.

«Δεν μετανιώνω για τίποτα, ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μιας», τόνισε αρχικά, συνεχίζοντας: «Το πρόβλημα δεν ήταν η διάταξη. Η πορεία του ματς άλλαξε εντελώς, οπότε μπορώ να καταλάβω τα όσα λέγονται.

Τώρα υπάρχουν εκατομμύρια προπονητές που νομίζουν ότι ξέρουν περισσότερα από μένα. Μπορώ να συζητήσω τις αποφάσεις μου με εκατομμύρια προπονητές, αλλά στο τέλος αυτός που παίρνει τις αποφάσεις είμαι εγώ» απάντησε μετά το φινάλε.