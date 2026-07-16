Η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά την Αγγλία μετά το προβάδισμα των Λιονταριών, με τα ποσοστά κατοχής να φτάνουν το 88%!

Η Αργεντινή κατάφερε να καταπιεί στο δεύτερο ημίχρονο την Αγγλία και να φτάσει σε μια συγκλονιστική ανατροπή στις καθυστερήσεις! Χάρη σε γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο, η Αλμπισελέστε έφερε τούμπα το ματς απέναντι στα Τρία Λιοντάρια στα τελευταία λεπτά και με το τελικό 2-1 βρέθηκε ξανά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα πράγματα ωστόσο θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, αν η Αγγλία δεν είχε υιοθετήσει τόσο παθητική στάση μετά το προβάδισμά της στο 55΄. Ο Τόμας Τούχελ αποφάσισε να ολοκληρώσει το τελευταίο κομμάτι του αγώνα με πεντάδα στην άμυνα, επιτρέποντας στην Αργεντινή να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο. Και τα νούμερα είναι ενδεικτικά.

Η ομάδα του Σκαλόνι συγκεκριμένα συγκέντρωσε ποσοστά κατοχής της τάξεως του 88% από το προβάδισμα της Αγγλίας στο 55΄μέχρι το γκολ της ανατροπής του Λαουτάρο στο 90΄+2, δημιουργώντας έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τους Άγγλους που έσκασαν στο φινάλε.