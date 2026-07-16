Αγγλία - Αργεντινή: Τα ασύλληπτα ποσοστά κυριαρχίας της Αλμπισελέστε
Η Αργεντινή κατάφερε να καταπιεί στο δεύτερο ημίχρονο την Αγγλία και να φτάσει σε μια συγκλονιστική ανατροπή στις καθυστερήσεις! Χάρη σε γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο, η Αλμπισελέστε έφερε τούμπα το ματς απέναντι στα Τρία Λιοντάρια στα τελευταία λεπτά και με το τελικό 2-1 βρέθηκε ξανά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τα πράγματα ωστόσο θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, αν η Αγγλία δεν είχε υιοθετήσει τόσο παθητική στάση μετά το προβάδισμά της στο 55΄. Ο Τόμας Τούχελ αποφάσισε να ολοκληρώσει το τελευταίο κομμάτι του αγώνα με πεντάδα στην άμυνα, επιτρέποντας στην Αργεντινή να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο. Και τα νούμερα είναι ενδεικτικά.
Η ομάδα του Σκαλόνι συγκεκριμένα συγκέντρωσε ποσοστά κατοχής της τάξεως του 88% από το προβάδισμα της Αγγλίας στο 55΄μέχρι το γκολ της ανατροπής του Λαουτάρο στο 90΄+2, δημιουργώντας έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τους Άγγλους που έσκασαν στο φινάλε.
12% - Average possession between Anthony Gordon's opener and Lautaro Martínez's winner (55th to 92nd minute):— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
12% - 🏴 England
88% - 🇦🇷 Argentina
Trapped. pic.twitter.com/J5S9wlHCpx
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