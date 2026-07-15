Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία του Περού, αρκετοί κάτοικοι της χώρας έδωσαν το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ στα νεογέννητα παιδιά τους.

O Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ένας από τους μεγάλους κερδισμένους του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, σε προσωπικό τουλάχιστον επίπεδο, καθώς κατά τη διάρκεια του τουρνουά η δημοτικότητα του έφτασε στα ύψη. Αυτό δεν αποδεικνύεται μόνο από τους σχεδόν 20 εκατομμύρια νέους ακολούθους που απέκτησε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και από ένα άλλο λιγό πιο... περίεργο στατιστικό.

Αναλυτικότερα, η δημοφιλία του διεθνή επιθετικού σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και συγκεκριμένα στο Περού έφτασε σε τέτοια επίπεδα, που, σύμφωνα πάντα με το εθνικό μητρώο ταυτοτήτων της χώρας, αρκετοι Περουβιανοί έχουν φτάσει στο σημείο να ονομάσουν τα παιδιά τους προς τιμήν του, με 468 να φέρουν το επώνυμο του 25χρονου, ενώ άλλα 91 βρέφη φέρουν το πλήρες όνομα Έρλινγκ Χάαλαντ.

«Διαφορετικοί αστέρες του ποδοσφαίρου χρησιμεύουν ως έμπνευση για τους Περουβιανούς να εγγράψουν τα παιδιά τους με αυτά τα ονόματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του μητρώου, Ιβάν Τόρες, σε δηλώσεις τους στο «Panamericana Television».

Τα περισσότερα νεογέννητα παιδία που πήραν το όνομα Χάαλαντ ήρθαν στον κόσμο τις εβδομάδες που ακολούθησαν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είπε ο Τόρε, με τον αριθμό να εκτοξεύεται στα ύψη όταν η Νορβηγία προκρίθηκε στα προημιτελικά, μετά τη νίκη επί της Βραζιλίας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το ποδόσφαιρο έχει εμπνεύσει νέους γονείς στο Περού. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας 3.402 άτομα φέρουν το όνομα Μέσι, 92 εκ των οποίων φέρουν το πλήρες όνομα του Αργεντινού σταρ. Ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 1.185 Περουβιανούς συνονόματους, ενώ 1.241 ονομάζονται Γιαμάλ από τον νεαρό αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ. Το πιο εντυπωσιακό απ΄όλα όμως είναι πως 33.809 Περουβιανοί έχουν πάρει το όνομα τους από τον Νεϊμάρ.