Ο Λαμίν Γιαμάλ συνέχισε το τρομερό σερί του απέναντι στον Κιλιάν Μπαπέ, μετά την πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ.

Το δεύτερό της Μουντιάλ θα διεκδικήσει το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) η Ισπανία, που περιμένει να μάθει ποια εκ των Αγγλία ή Αργεντινή θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η Ρόχα κέρδισε εύκολα με 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης και συνέχισε το σερί της, αφού για τρίτο διαδοχικό καλοκαίρι επικράτησε των Τρικολόρ. Το 2024 είχε νικήσει με 2-1 στον ημιτελικό του Euro, ενώ πέρσι επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-4 στο πλαίσιο του Nations League.

Το σερί του συνέχισε όμως και ο Λαμίν Γιαμάλ κόντρα στον Κιλιάν Μπαπέ, με τους δυο σταρ ναι μεν να μην σκοράρουν, ωστόσο αμφότεροι τράβηξαν πάνω τους τα φλας. Ο 19χρονος winger πήρε ακόμη μια νίκη σε νοκ-άουτ αγώνα απέναντι στον Γάλλο και συνέχισε τις επιτυχίες σε τέτοιου είδους αγώνες, αφού δεν έχει ηττηθεί ποτέ!

Για την ακρίβεια, μετράει μόνο νίκες από το 2024, όταν και κέρδισε (όπως είπαμε πιο πάνω) στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Έπειτα, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα σήκωσε το Σούπερ Καπ και το Κόπα Ντελ Ρέι το 2025, πριν έρθει ακόμη μια πρόκριση στο Nations League το περασμένο καλοκαίρι.

Φέτος, είχε ακόμη μια νίκη και κατάκτηση τροπαίου στο Ισπανικό Σούπερ Καπ, ενώ το βράδυ της Τρίτης (14/7) έγραψε το...6-0 απέναντι στον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Συνολικά, στις μεταξύ τους «μάχες», ο Γιαμάλ έχει 9 νίκες, έναντι μόλις δυο του Μπαπέ. Όσον αφορά τα πιο... αγωνιστικά νούμερα, εκεί ο 28χρονος υπερτερεί, έχοντας 9 γκολ και 2 ασίστ, με τον Ισπανό να μετράει 5 και 3 αντίστοιχα.