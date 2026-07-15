Ο Ολυμπιακός σε αυτήν την φάση έχει 4 παίκτες που μπορούν να παίξουν πίσω από τον φορ αλλά και στα... φτερά συν την ξεχωριστή περίπτωση του Σαντιάγκο Έσε.

Οι Ερυθρόλευκοι από σήμερα Τετάρτη έως και τις 25 Ιουλίου θα βρίσκονται στην Ολλανδία για το 2ο στάδιο της προετοιμασίας τους. Εκί θα δώσουν και 4 πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια.

Ασχέτως αυτού ωστόσο υπάρχει μία άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με το ρόστερ του Ολυμπιακού. Έπειτα από την απόκτηση και του Ζότα Σίλβα οι Ερυθρόλευκοι έχουν 4 παίκτες με την ικανότητα / δυνατότητα / ποιότητα να παίξουν πίσω από τον φορ (ως Νο10) αλλά και στα άκρα της επίθεσης.

Ο ένας είναι ο Τσικίνιο. Παλιά... καραβάνα και αυτός πλέον. Συνήθως είναι το βασικό δεκάρι στον Ολυμπιακό και ενώ παίζει και οκτάρι.

Ο 2ος είναι ένας ακόμα πιο... παλιός. Ο Κώστας Φορτούνης που λογίζεται ως Νο10, εξτρέμ αλλά παίζει και οκτάρι.

Ο τρίτος είναι ο Ζότα Σίλβα. Παίζει περισσότερο στα άκρα αλλά είναι παίκτης ικανός να προσφέρει και ως δεκάρι.

Ο τέταρτος είναι ο Ζέλσον. Είναι περισσότερο ένας κλασικός κυνηγός αλλά ως καλός τεχνίτης και παίκτης που μπορεί να ανοίξει με ατομικές του ενέργειες αντίπαλες άμυνες μπορεί να υπηρετήσει και αυτό το αγωνιστικό πόστο.

Στο 4+1 βρίσκουμε έναν matador των Πειραιωτών, τον Έσε. Δεν θα τον δείτε ακραίο κυνηγό αλλά είναι ο plus one για άλλον λόγο. Ο Αργεντίνος έχει δοκιμαστεί σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής. Είναι σκυλί του πολέμου στην άμυνα αλλά παίζει και στη θέση Νο8 αλλά και ως δεκάρι.

Οι χαφ / μεσοεπιθετικοί - πασπαρτού του ρόστερ

Έσε: Εξάρι, οκτάρι και δεκάρι

Τσικίνιο: Οκτάρι, δεκάρι και εξτρέμ

Φορτούνης: Οκτάρι, δεκάρι και εξτρέμ

Ζότα Σίλβα: Δεκάρι και εξτρέμ

Ζέλσον: Δεκάρι και εξτρέμ

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