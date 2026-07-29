Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αποτελεί τον διάδοχο του Κωνσταντή Τζολάκη.

Όπως αναμενόταν, ο Στέφαν Ορτέγκα είναι ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ο διάδοχος του Κωνσταντή Τζολάκη στην ερυθρόλευκη εστία. Ο Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην Αθήνα και περίπου μετά από ένα 24ωρο ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.

O 33χρονος πορτιέρε στο δεύτερο μισό της σεζόν μέτρησε 10 εμφανίσεις με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, εκ των οποίων στις τέσσερις κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα, Στέφαν Ορτέγκα Μορένο.

Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1992 στο Hofgeismar και το δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Nottingham Forest, με την οποία έφτασε έως τα ημιτελικά του Europa League.

Ο 33χρονος γκολκίπερ ανήκε στη Manchester City από το καλοκαίρι του 2022 έως τον Φλεβάρη του 2026, έχοντας κάνει 56 συμμετοχές υπό την καθοδήγηση του Pep Guardiola. Τη σεζόν 2022-2023, κατά την οποία η βρετανική ομάδα κατέκτησε το τρεμπλ (Premier League, FA Cup, UEFA Champions League), ο Ορτέγκα πραγματοποίησε 14 συμμετοχές.

Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στην Arminia Bielefeld, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 220 συμμετοχές, βοηθώντας τη να εξασφαλίσει την άνοδο στην Bundesliga το 2020.

Στέφαν, ο Ολυμπιακός σε καλωσορίζει στην οικογένειά του».