H Σερένα Γουίλιαμς θα παίξει και στο μονό στο Wimbledon

Η Σερένα Γουίλιαμς, μετά το διπλό, έλαβε wild card για να αγωνιστεί και στο μονό στο Wimbledon, στη μεγάλη επιστροφή της έπειτα από τέσσερα χρόνια σε Grand Slam.

Η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στο Wimbledon θα γίνει σε διπλό ταμπλό, η 44χρονη Αμερικανίδα μαζί με την αδελφή της Βένους προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο διπλό γυναικών, όμως το εντυπωσιακό νέο ήρθε το βράδυ της Κυριακής (21/6).

Οι διοργανωτές έδωσαν wild card στη Σερένα Γουίλιαμς, που θα πάρει μέρος και στο μονό! Η παίκτρια είχε αποσυρθεί από το τένις στη διάρκεια του US Open του 2022, ενώ την ίδια χρονιά είχε παίξει για τελευταία φορά και στο Wimbledon, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον 1ο γύρο.

Η Σερένα Γουίλιαμς των 23 τίτλων Grand Slam, στο Wimbledon έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια επτά φορές (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015., 2016) κι έχει ρεκόρ 98 νικών και 14 ηττών.