H Σερένα Γουίλιαμς θα παίξει και στο μονό στο Wimbledon
Η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στο Wimbledon θα γίνει σε διπλό ταμπλό, η 44χρονη Αμερικανίδα μαζί με την αδελφή της Βένους προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο διπλό γυναικών, όμως το εντυπωσιακό νέο ήρθε το βράδυ της Κυριακής (21/6).
Οι διοργανωτές έδωσαν wild card στη Σερένα Γουίλιαμς, που θα πάρει μέρος και στο μονό! Η παίκτρια είχε αποσυρθεί από το τένις στη διάρκεια του US Open του 2022, ενώ την ίδια χρονιά είχε παίξει για τελευταία φορά και στο Wimbledon, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον 1ο γύρο.
Η Σερένα Γουίλιαμς των 23 τίτλων Grand Slam, στο Wimbledon έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια επτά φορές (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015., 2016) κι έχει ρεκόρ 98 νικών και 14 ηττών.
Δείτε ΕπίσηςAthens Open: Ανακοινώθηκε η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.