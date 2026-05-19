Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ Τιέν το πρωί της Τετάρτης (20/9) για την πρόκριση στα προημιτελικά στο τουρνουά της Γενεύης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη επί του Μπετσί Περικάρντ με 2-0 σετ, συνεχίζει την πορεία του στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης.

Επόμενος αντίπαλός του ο Λέρνετ Τιέν από τις ΗΠΑ, σε ένα παιχνίδι που ορίστηκε να ανοίξει το πρόγραμμα της Τετάρτης (20/5) στο κεντρικό κορτ και θα αρχίσει στις 11:30, ώρα Ελλάδος.

Ο 20χρονος αριστερόχειρας Τιέν, βρίσκεται στο Νο.20 της παγκόσμιας κατάταξης και ο Τσιτσιπάς θα τον αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στο tour.

O νικητής από την αναμέτρηση θα πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Σταν Βαβρίνκα και Άλεξ Μίκελσεν, ένα παιχνίδι που θα ανοίξει το βραδινό πρόγραμμα της Τετάρτης (19:00) στο κεντρικό γήπεδο.