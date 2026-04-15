Ο Κάρλος Αλκαράθ αποσύρθηκε από το τουρνουά της Βαρκελώνης, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, λόγω ενός τραυματισμού στον καρπό.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, έπειτα τον χαμένο τελικό στο Μόντε Κάρλο από τον Γιανίκ Σίνερ, ταξίδεψε στην πατρίδα του για να λάβει μέρος στο τουρνουά της Βαρκελώνης. Βέβαια, ο νεαρός τενίστας απέσυρε τη συμμετοχή του λόγω ενός τραυματισμού στον καρπό.

Πιο συγκεκριμένα, πριν την πρεμιέρα του στο καταλανικό τουρνουά, ο Ισπανός τενίστας δεν πραγματοποίησε την προπόνησή του λόγω τραυματισμού στον καρπό. Ο τραυματισμός αυτός, όμως, απεδείχθη ικανός για ν' αναγκάσει τον νεαρό Ισπανό ν' αποσύρει τη συμμετοχή του.

Αυτό σημαίνει πως ο Νο.2 του κόσμου θα κάνει αγώνα δρόμου για να λάβει μέρος υγειής στο τουρνουά Masters της Μαδρίτης, το οποίο είναι προγραμματισμένο από τις 22 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου. Εάν δεν τα καταφέρει ο Αλκαράθ δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τους βαθμούς από την περυσινή κατάκτηση του τίτλου στο εν λόγω τουρνουά και θα χάσει ίσως χάσει αρκετό έδαφος από την κορυφή.

Όσον αφορά το τι θα συμβεί στο τουρνουά, ο Τόμας Μάτσαχ ο οποίος ήταν αντίπαλος του Κάρλος Αλκαράθ θα περάσει άνευ αγώνος στα προημιτελικά και εκεί θα περιμένει έναν εκ των Αντρέι Ρούμπλεφ ή Λορέντζο Σονέγκο.