Τελικός Europa League 2026: Τα γκολ των Τίλεμανς και Μπουεντία
Η Άστον Βίλα προηγήθηκε στο 41' του τελικού με τη Φράιμπουργκ με πανέμορφο γκολ του Τίλεμανς, ενώ λίγο αργότερα ο Μπουεντία σκόραρε με επίσης υπέροχο σουτ για το 2-0.
Όλα έδειχναν ότι το πρώτο ημίχρονο του τελικού του Europa League ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα ολοκληρωνόταν χωρίς σκορ, εντούτοις στο 41ο λεπτό ο Ντιν βρήκε με υπέροχη μπαλιά τον Τίλεμανς και αυτός κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα των Γερμανών με υπέροχο μονοκόμματο σουτ για το 1-0! Η ομάδα του Ουνάι Έμερι ωστόσο δεν έμεινε εκεί, καθώς στο 45+3' ο Μπουεντία σκόραρε και αυτός με εξαιρετικό πλασέ, βάζοντας γερές βάσεις νίκης!
@Photo credits: Associated Press
