Μπγιορν Μποργκ: «Μάχομαι με τον καρκίνο σαν να είναι τελικός Wimbledon»

Ως τελικό Wimbledon χαρακτήρισε τη μάχη του με τον καρκίνο ο θρύλος του τένις Μπγιορν Μποργκ, όπως δηλώνει στην αυτοβιογραφία του με τίτλο "Heartbeats: A Memoir".

Δύσκολες στιγμές περνάει ο παλαίμαχος Σουηδός τενίστας και 11 φορές πρωταθλητής Grand Slam, Μπγιoρν Μποργκ. Λίγες εβδομάδες πριν έκανε γνωστό μέσω της αυτοβιογραφίας του "Heartbeats: A Memoir" πως έχει διαγνωστεί με μία επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη.

Η διάγνωση αυτή έγινε το 2023, με τους γιατρούς του να του κάνουν λόγο για κάτι πολύ σοβαρό. Ο ίδιος, ένας χρόνο αργότερα, πέρασε τις πόρτες του χειρουργείου για επέμβαση η οποία έφερε σε ύφεση την κατάστασή του. Μάλιστα, έχει κάνει γνωστό πως παρακολουθείται στενά ανά εξάμηνο.

«Ο γιατρός μου είπε ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, πως υπάρχουν “κοιμισμένα” καρκινικά κύτταρα και ότι θα χρειαστεί μάχη στο μέλλον. Τώρα ζω μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο», τόνισε σε συνέντευξή του στο BBC.

Βέβαια όπως αποκαλύπτει στην αυτοβιογραφία του, ο Σουηδός πέντε φορές κάτοχος του Wimbledon χαρακτηρίζει αυτή τη μάχη με τον καρκίνο ως τελικό στο βρετανικό Grand Slam.

Όσα γράφει ο Μπγιoρν Μποργκ σχετικά με αυτό

«Τώρα έχω έναν νέο αντίπαλο, τον καρκίνο. Δεν μπορώ να τον ελέγξω, αλλά δε θα τα παρατήσω. Θα παλεύω κάθε μέρα σαν να είναι τελικός Wimbledon – και αυτοί συνήθως πήγαιναν καλά για μένα».

