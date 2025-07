Η Ανζελίκ Κέρμπερ με την κόκκινη τουαλέτα, έδωσε την ιδέα στον Νόβακ Τζόκοβιτς να χορέψουν το «Lady in Red», στον δείπνο των πρωταθλητών του Wimbledon το 2018.

Έγινε πλέον της μόδας οι πρωταθλητές στο Wimbledon να χαρίζουν ένα χορό στο επίσημο δείπνο των διοργανωτών.

Πριν από μερικά 24ωρα είδαμε τον Γιάνικ Σίνερ και την Ίγκα Σβιόντεκ να χορεύουν με τα social media να παίρνουν «φωτιά».

Όμως συγχωρέστε μας, ακόμα και ο χορός θέλει... πραγματικούς πρωταγωνιστές, είναι μια έκφραση συναισθημάτων και το ταπεραμέντο είναι το παν.

Ψάξαμε λίγο πίσω το χρόνο και καταλήξαμε. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Ανζελίκ Κέρμπερ ήταν ασυναγώνιστοι στο επίσημο δείπνο των πρωταθλητών του Wimbledon.

A new pairing uphold a Wimbledon tradition ✨



Take it away, @iga_swiatek and @janniksin... pic.twitter.com/qrYBfL0Vkq