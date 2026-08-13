Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, ο Ολυμπιακός σκέφτεται τους Μαρθελίνο και Σαράμπια για τη διαδοχή του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ματέο Μορέτο καταπιάστηκε με το θέμα του προπονητή του Ολυμπιακού και τη διάδοχη κατάσταση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που φαίνεται πως θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Πειραιά.

Ο δημοσιογράφος της «Marca» έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό πως οι δύο σοβαρότεροι υποψήφιοι τους οποίους αξιολογούν οι «ερυθρόλευκοι» για τη διάδοχη κατάσταση του Μεντιλίμπαρ είναι ο Μαρθελίνο και ο Έντερ Σαράμπια.

Ο πρώτος ολοκλήρωσε την συνεργασία του με τη Βιγιαρεάλ στα τέλη του Ιουνίου έχοντας κάνει εξαιρετική δουλειά κι έκτοτε αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας, έχοντας συζητήσει και με την Αλ Αχλί, προτού εκείνη καταλήξει τελικά στον Μαρίνο Πούσιτς. Έχει κοουτσάρει ακόμη μεταξύ άλλων τη Μαρσέιγ, την Αθλέτικ Μπιλμπάο, τη Βαλένθια και τη Σεβίλλη.

Η έταιρη επιλογή είναι επίσης Ισπανός κι έμεινε κι εκείνος χωρίς ομάδας στα τέλη του Ιουνίου, απ' όταν και ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Έλτσε, στην οποία ήταν δύο χρόνια, στη πρώτη δουλειά της καριέρας του ως πρώτος τεχνικός στο επίπεδο αυτό.