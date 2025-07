Η Αμάντα Ανισίμοβα κυριάρχησε απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ, για την πρώτης πρόκριση σε τελικό του Wimbledon και σε Grand Slam.

H Αμάντα Ανισίμοβα έδωσε ένα σκληρό μάθημα στην Αρίνα Σαμπαλένκα! H 23χρονη Αμερικανίδα θριάμβευσε απέναντι στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και με 6-4, 4-6, 6-4 προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon, που θα γίνει το Σάββατο (12/7).

"The moment of this young woman's life" 👏



Amanda Anisimova completes an extraordinary semi-final to defeat No.1 seed Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 and book her spot in her first ever #Wimbledon final 💥



Take. A. Bow. ♥️

H Aνισίμοβα μπήκε στο τουρνουά από το Νο.12 και μέχρι σήμερα είχε να επιδείξει μόλις μια παρουσία μέχρι τα προημιτελικά του Wibmledon το 2022. Κι απέναντι στη Σαμπαλένκα έκανε το μεγάλο βήμα και την πρόκριση σε τελικό Grand Slam, όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ίγκα Σβιόντεκ και Μπελίντα Μπέντσιτς.



Ο κακός «δαίμονας» για τη Σαμπαλένκα

Και η Αρίνα Σαμπαλένκα; Η Λευκορωσίδα έζησε άλλη μια ήττα που θα θυμάται για καιρό. Τι κι αν έχει ξεπεράσει τους 12000 βαθμούς στο παγκόσμιο ranking, η δεύτερη παίκτρια που το καταφέρνει μετά τη Σερένα Γουίλιαμς.

Το Νο.1 απλά είναι ένας αριθμός και η 27χρονη Λευκορωσίδα μετά τις ήττες φέτος στους τελικούς στο Australian Open και στο Roland Garros, τώρα αποτυγχάνει να περάσει στον πρώτο της τελικό του Wimbledon, που παραμένει η «μαύρη» τρύπα στην καριέρα της.

Η Σαμπαλένκα την πάτησε από μια παίκτρια από την οποία εξελίσσεται ως ο κακός της «δαίμονας». Η Ανισίμοβα έφθασε στην 6η νίκη της σε εννέα συνολικά αγώνες της απέναντι στη Σαμπαλένκα κι αυτή είναι με διαφορά η πιο σημαντική.

Anisimova d. Sabalenka 6-4 4-6 6-4 at Wimbledon



AMANDA IS A GRAND SLAM FINALIST



& she did it by beating the best in the world



✅1st win over world #1

✅1st Slam final

✅13th top 10 win

✅Leads head to head with Aryna 6-3



Playing tennis worthy of a Grand Slam title



🇺🇸❤️ pic.twitter.com/4Cw9pjHbyI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 10, 2025

Ο 30ός winner έφερε την πρόκριση

Σε ένα παιχνίδι δύο ωρών και 37 λεπτών, η Ανισίμοβα παρουσιάστηκε με λιγότερα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, μα το πιο σημαντικό το πίστεψε και στο κρίσιμο σημείο του 3ου σετ, άντεξε -κυρίως- ψυχολογικά.

Σε αντίθεση με τη Σαμπαλένκα. Στο 1ο σετ που κύλησε χωρίς break η Ανισίμοβα προηγήθηκε 5-4 και στο 10ο game, η Σαμπαλένκα με διπλό λάθος έκανε το «δώρο» στην Αμερικανίδα (6-4).

Το break που πέτυχε η Σαμπαλένκα στο 7ο game, έγειρε υπέρ της την πλάστιγγα στο 2ο σετ, προηγήθηκε με 5-3 και στο 10o game, στη 2η συνολικά ευκαιρία έφθασε στο 6-4.

Μάλιστα μπήκε με break στο 3ο σετ, όμως η Ανισίμοβα απάντησε με τρία στη σειρά games για το 3-1.

Η Σαμπαλένκα πέταξε στο καλάθι των αχρήστων διπλό break point στο 5ο game και η Ανισίμοβα ξέφυγε με 4-1.

Η Σαμπαλένκα σώζοντας break point μείωσε σε 4-2, όμως συνέχισε να κυνηγά (5-2).

Μείωσε σε 5-3 και ο ημιτελικός έφθασε στην κορύφωσή του. Στο 9ο game η Ανισίμοβα μετέτρεψε το break point (30-40) σε match point, όμως η Σαμπαλένκα με δύο σερί πόντους έμεινε στον αγώνα (5-4).

The moment Amanda Anisimova became a #Wimbledon finalist for the first time ✨

Είχε τη δική της σειρά να σερβίρει για την ισοφάριση, όμως βρέθηκε αντιμέτωπη με τριπλό match point (0-40), «έσβησε» τα δύο πρώτα, όμως η Ανισίμοβα με τον 30ό winner, έκλεισε το σετ και τη μεγαλειώδη της πρόκριση.

Παράλληλα, ό,τι κι αν γίνει στον τελικό, η Αμάντα Ανισίμοβα τη Δευτέρα (14/7) θα βρίσκεται στο Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης και σε νέο ρεκόρ καριέρας.