Έρευνα κατά της FIFA για τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ 2026

Οι αρχές των πολιτειών Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ έχουν ανοίξει επίσημη έρευνα κατά της FIFA, μιας και οι καταγγελίες κάνουν λόγο για αδιαφάνεια, τεχνητή έλλειψη και υπερβολικά υψηλές τιμές.

Οι Γενικοί Εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν ξεκινήσει έρευνα κατά της FIFA, καταγγέλλοντας «εξαιρετικά υψηλές και παραπλανητικές τιμές» στα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αποστέλλοντας επίσημες κλήσεις για παροχή εγγράφων προς την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι δύο εισαγγελικές αρχές κάνουν λόγο για «ένα σύστημα σύγχυσης, τεχνητής σπανιότητας και αδικαιολόγητα υψηλών τιμών», επισημαίνοντας ότι έχουν αποσταλεί κλήσεις με αίτημα την παροχή στοιχείων για τις πρακτικές διάθεσης εισιτηρίων. Το ζήτημα αφορά οκτώ αγώνες που θα διεξαχθούν στο Νιου Τζέρσεϊ, συμπεριλαμβανομένων αγώνων της εθνικής Αγγλίας και του τελικού της διοργάνωσης στο MetLife Stadium.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μέση τιμή εισιτηρίου για τον τελικό προσεγγίζει τα 13.000 δολάρια, ενώ διερευνώνται και καταγγελίες φιλάθλων ότι παραπλανήθηκαν σχετικά με τη θέση των καθισμάτων που αγόρασαν, λόγω ασαφών χαρτών κατηγοριών εισιτηρίων και πρακτικών δυναμικής τιμολόγησης.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, υπογραμμίζουν ότι οι φίλαθλοι «δικαιούνται διαφάνεια και δίκαιη πρόσβαση σε προσιτά εισιτήρια», κατηγορώντας τη FIFA ότι έχει μετατρέψει τη διαδικασία αγοράς σε ένα σύνθετο και αδιαφανές σύστημα με υπερβολικές χρεώσεις.

Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης εξέταση της δημιουργίας ακριβότερων κατηγοριών θέσεων και της λειτουργίας δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων. Η FIFA έχει αμφισβητήσει τη νομική βάση των κλήσεων και έχει προσφύγει κατά της διαδικασίας, ενώ προς το παρόν δεν είναι σαφές ποια ενδεχόμενα μέτρα θα ληφθούν, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των εισιτηρίων έχει ήδη διατεθεί στο κοινό και η διοργάνωση πλησιάζει.