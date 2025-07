Η Λάουρα Σίγκεμουντ κυριάρχησε επί της Μάντισον Κις με 2-0 σετ, με την 37χρονη Γερμανίδα να περνά στον 4ο γύρο στο Wimbledon.

Εκπλήξεων συνέχεια στο απλό γυναικών του Wimbledon με την 37χρονη Λάουρα Σίγκεμουντ να νικά τη Μάντισον Κις με 6-3, 6-3 και να συνεχίζει την καλύτερη μέχρι τώρα πορεία της στο τουρνουά, παίρνοντας την πρόκριση στον γύρο των «16».

Η Γερμανίδα παίκτρια, που έχει να επιδείξει την παρουσία της σε Grand Slam μέχρι τα προημιτελικά του Roland Garros το 2020, κυριάρχησε απέναντι στην Αμερικανίδα, η οποία μετά την κατάκτηση του Australian Open τον Ιανουάριο, δεν έχει συνέχεια στα αποτελέσματά της.

"Siegemund stuns Keys." 🤯 The 37-year-old takes down the No.6 seed 6-3, 6-3 to reach a Grand Slam singles fourth round for the first time 👏 #Wimbledon pic.twitter.com/Psh6Vh5dvb

Παράλληλα, η Κις γίνεται η έκτη παίκτρια από το Top 10 που δεν συνεχίζει στο Wimbledon. Εκτός συνέχειας βρίσκονται ήδη οι Κόκο Γκοφ, Τζέσικα Πεγκούλα, Τζασμίν Παολίνι, Κινγουέν Ζενγκ και Πάουλα Μπαντόσα.

Η Σίγκεμουντ με την πρόκρισή της στον 4ο γύρο, έχει αναρριχηθεί κατά τριάντα μία θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, φθάνοντας στο Νο.73. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Σολάνα Σιέρα από την Αργεντινή, ένα από τα πρόσωπα που έχουν ήδη κλέψει την παράσταση.

From lucky loser to the fourth round!



Argentina's Solana Sierra defeats Cristina Bucsa 7-5, 1-6, 6-1 to book her spot in the fourth round of a Grand Slam for the first time. #Wimbledon pic.twitter.com/4jlXNDaetN