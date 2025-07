Την ήττα στον δεύτερο γύρο του Wimbledon γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη από την Έλενα Ριμπάκινα με 6-3, 6-1, αποχαιρετώντας τη λονδρέζικη διοργάνωση.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να... σπάσει το σερί της Έλενα Ριμπάκινα στα μεταξύ τους παιχνίδια! Η Ελληνίδα ηττήθηκε για πέμπτη φορά από την Καζάκα αθλήτρια και με σκορ 6-3, 6-1 αποχαιρέτησε το Wimbledon.

Η έναρξη της αναμέτρησης δεν ήταν καθόλου καλή για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα ξεκίνησε από θέση σερβίς και πολύ γρήγορα είδε την Έλενα Ριμπάκινα να της κάνει break (1-0).

Το break συνοδεύτηκε με ένα hold από την Καζάκα τενίστρια (2-0), η οποία διατήρησε το σερβίς της εκμεταλλευόμενη την πολύ καλή της απόδοση πίσω από το πρώτο σερβίς (10/10 πόντους), παρά το κακό ποσοστό στα περάσματά της (37%).

Η Νο.11 του ταμπλό έστειλε τη Σάκκαρη να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-3). Η Ελληνίδα δεν κατάφερε να διατηρήσει να κρατηθεί στο σετ, με την αντίπαλό της να παίρνει το προβάδισμα στον αγώνα του δεύτερου γύρου με 6-3.

Στο δεύτερο σετ η Έλενα Ριμπάκινα ξεκίνησε να σερβίρει. Η Μαρία Σάκκαρη βρήκε τις ευκαιρίες για break και κατάφερε να... σπάσει το σερβίς της αντιπάλου της (1-0).

Ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη... Η Ελληνίδα τενίστρια δεν μπόρεσε να κάνει το hold, δεχόμενη άμεσα break (1-1). Μετά την ισοφάριση, η Καζάκα τενίστρια με 5-0 σερί games έκανε το 6-1 στο δεύτερο σετ και πήρε τη νίκη.

