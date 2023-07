Τζόκοβιτς σε Αλκαράθ: Νόμιζα ότι θα είχα πρόβλημα μαζί σου μόνο στο χώμα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποθέωσε τον Αλκαράθ κατά την απονομή και την ομιλία του.

Σίγουρα το να φεύγει ηττημένος από έναν τελικό, δεν μπορεί να αφήνει χαρούμενο τον Τζόκοβιτς των 23 grand slam. Ο Σέρβος όμως αποθέωσε τον Κάρλος Αλκαράθ για την νίκη του και με ιδιαίτερα όμορφα λόγια.

«Είναι εκπληκτικό. Τι ποιότητα είχες στο τέλος του ματς, έβγαλες μεγάλα σερβίς και μεγάλους πόντους όταν έπρεπε να σερβίρεις για το ματς, οπότε το άξιζες απόλυτα. Συγχαρητήρια, ήταν εκπληκτικό, εκπληκτικό!» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Νόμιζα πως θα έχω προβλήματα με σένα στο χώμα και ίσως στα σκληρά και όχι στο χορτάρι, αλλά η ιστορία είναι διαφορετική απ' ότι φαίνεται. Συγχαρητήρια για την προσαρμογή στην επιφάνεια, έπαιξες μόνο 1-2 φορές στο χορτάρι πριν από το φετινό Wimbledon και είναι απλά εκπληκτικό αυτό που έκανες στο Queen's και εδώ. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου, μπράβο σε όλους».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον εαυτό του, είπε: «Προφανώς δεν μου αρέσει να χάνω σε τέτοια ματς, αλλά όταν είσαι μεγαλύτερος διαχειρίζεσαι και τα συναισθήματά σου καλύτερα. Πρέπει να παραμείνω ευγνώμων, γιατί έχω κερδίσει πολλούς τίτλους σε κλειστούς αγώνες στο παρελθόν εδώ, όπως ήταν το 2019 με τον Φέντερερ, ήμουν δυο match points κάτω σ' αυτό τον τελικό. Ίσως θα έπρεπε να χάσω 1-2 τελικούς που κέρδισα εδώ, οπότε υποθέτω είμαστε πάτσι! Παίζουμε γι' αυτούς τους αγώνες, είμαι ευγνώμων για όλα όσα έχω κερδίσει. Σήμερα έχασα από έναν καλύτερο παίκτη, αλλά πρέπει να συνεχίσω».

