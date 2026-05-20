ΑΕΚ: Θα ξεκινήσει προετοιμασία στις 6 Ιουλίου
Η σεζόν της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε την Κυριακή με τη στέψη της ως πρωταθλήτρια Ελλάδας. Οι κιτρινόμαυροι πανηγύρισαν τον 14ο τίτλο της Ιστορίας τους και πλέον το πρόγραμμα για αυτούς περιλαμβάνει ξεκούραση, ενώ όσοι έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες θα ενταχθούν το επόμενο διάστημα σε αυτές.
Όσον αφορά την καλοκαιρινή προετοιμασία, για αυτήν έχει οριστεί ήδη ημερομηνία με την Ένωση να ξεκινάει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Υπάρχει ως ενδεχόμενο αυτή να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν.
Η ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι θα προετοιμαστεί και για τον πρώτο μεγάλο στόχο που θα έχει τη νέα σεζόν, την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η Ένωση θα συμμετέχει στα play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δίνοντας το πρώτο παιχνίδι στις 18/19 Αυγούστου και τη ρεβάνς στις 25/26 Αυγούστου.
