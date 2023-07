Ο Κάρλος Αλκαράθ σταμάτησε το... τρελό αήττητο του Τζόκοβιτς στο Wimbledon κερδίζοντας τον τελικό με 3-2 σετ (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) κατακτώντας τον δεύτερο grand slam τίτλο της καριέρας του.

Ο Κάρλος Αλκαράθ εκθρόνισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Σε έναν τελικό -έπος που κράτησε τέσσερις ώρες και 42 λεπτά, κέρδισε με 3-2 σετ (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) και κατέκτησε το δεύτερο grand slam της καριέρας του, στερώντας έτσι το 24ο από τον Σέρβο!

