H Ζαμπέρ κόντρα στη Βοντρούσοβα για τον τίτλο στo Wimbledon

Η Ονς Ζαμπέρ και η Μαρκέτα Βοντρούσοβα διεκδικούν το απόγευμα του Σαββάτου τον τίτλο του απλού γυναικών στο Wimbledon.

Στο κεντρικό γήπεδο το απόγευμα του Σαββάτου (15/7, 16:00, Novasports Prime) τον τίτλο θα διεκδικήσουν δύο παίκτριες που αναζητούν και τον πρώτο τους τίτλο σε Grand Slam.

Η Ονς Ζαμπέρ θα παίξει για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό του Wimbledon, είναι ο τρίτος τελικός σε major, καθώς πέρυσι ήταν φιναλίστ και στο US Open. Τρίτη και φαρμακερή για την 28χρονη Τυνήσια, που στον περσινό τελικό ηττήθηκε από τη Ριμπάκινα με 2-1.

