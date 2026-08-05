«Πόρτα» της Μπενφίκα σε τρελή πρόταση της Φενέρ για Παυλίδη!

Η Μπενφίκα απάντησε αρνητικά στη σούπερ πρόταση της Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Παυλίδη, επιβεβαιώνοντας ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον Έλληνα επιθετικό.

Η Φενέρ πήγε για το κόλπο γκρόσο, αλλά βρήκε... τοίχο! Σύμφωνα με την «A Bola», ο τουρκικός σύλλογος κατέθεσε προσφορά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία με την προσθήκη μπόνους μπορούσε να φτάσει συνολικά τα 50 εκατομμύρια ευρώ για τον Παυλίδη, ωστόσο η διοίκηση της Μπενφίκα απέρριψε την πρόταση.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των «Αετών» έπαιξε η εισήγηση του προπονητή Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θεωρεί τον Παυλίδη βασικό πυλώνα της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσό, η πορτογαλική ομάδα έκρινε ότι η παραμονή του Έλληνα φορ είναι σημαντικότερη από το οικονομικό όφελος μιας ενδεχόμενης μεταγραφής.

Ο 27χρονος διεθνής έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Μπενφίκα, μετρά ήδη 112 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 96 ως βασικός, έχοντας σημειώσει 64 γκολ και μοιράσει 18 ασίστ. Τη φετινή σεζόν μπήκε φορτσάτος, καθώς στην πρόσφατη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Σεντ Γκάλεν, πέτυχε τέσσερα γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 5-0 και στην πρόκριση στον 3ο προκριματικό του Europa League.

Η εμφάνιση αυτή φέρεται να ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε. Τουρκικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι εκπρόσωποι του συλλόγου συναντήθηκαν στη Μαδρίτη με τον μάνατζερ του Παυλίδη, προκειμένου να συζητήσουν τους όρους ενός πιθανού συμβολαίου, με τον Παυλίδη να μην είναι αρνητικός.

Παρά τις επαφές αυτές, η στάση της Μπενφίκα παρέμεινε αμετακίνητη. Οι «Αετοί» θεωρούν τον Έλληνα επιθετικό κομβικό για την επίτευξη των στόχων τους τη φετινή σεζόν και δεν σκοπεύουν να εξετάσουν την παραχώρησή του, ακόμη και απέναντι σε ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές προτάσεις.