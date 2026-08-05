Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα προτίμησης για την ενδεκάδα, όλοι είναι παίκτες μου»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη «λευκή» ισοπαλία με τη Ναϊμέγκεν και τα όσα θα πρέπει να βελτιώσουν εν όψει της ρεβάνς του 3ου προκριματικού για το Champions League.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τη νέα σεζόν, καθώς έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Ναϊμέγκεν και θα πρέπει να παίξει τα ρέστα του στη ρεβάνς για να πάρει την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το πώς είδαν την αντίπαλη ομάδα και τι περιμένουν να συναντήσουν στη ρεβάνς, για το κριτήριο επιλογής παικτών στην αρχική του ενδεκάδα, αλλά και για τους παράγοντες που έκριναν το σημερινό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ



Για τις ευκαιρίες που δεν αξιοποίησαν:

«Έχουμε διαφορετικές οπτικές με τον προπονητή των αντιπάλων, εμάς μας φαίνεται ότι ήταν καλύτεροι από εμάς κι όχι ότι δεχθηκαν καταιγίδα ευκαιριών όπως είπε ο Σρέντερ»

Ποιο ήταν το κριτήριο επιλογής της ενδεκάδας:

«Ο Ροντινέι είναι από τους καλύτερους εξτρέμ στην ομάδα ήδη από την περσινή σεζόν. Από τους περσινούς μας παίκτες ήταν ο καλύτερος. Φέτος έχουν γίνει 12 μεταγραφές και οι 6 παίξανε σήμερα, έχουμε ακόμα έναν καινούριο εξτρεμ. Μερικές μεταγραφές μας ήρθαν λιγότερο από μια εβδομάδα πριν και βάσει αυτού αποφάσισα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα προτίμησης και κανένα θέμα ασφάλειας, όλοι είναι παίκτες μου και δεν υπάρχει θέμα διακρίσεων».

Πώς μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα να αλλάξει η εικόνα της ομάδας και να διεκδικήσει την πρόκριση:

«Έχουμε μια βδομάδα παραπάνω προπονήσεων. Ο αντίπαλος ναι μεν ήταν πιο καλός σήμερα. Πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα και να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Σε ένα κακό παιχνίδι για μας σημερα και σε ένα όχι τόσο κακό ματς για εκείνους το 0-0 είναι ένα εντάξει αποτέλεσμα και θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την πρόκριση».

Για τις αδυναμίες που θυμίζουν περσινό Ολυμπιακό:

«Δεν νομιζω πως η Ναϊμέγκεν άλλαξε το παιχνίδι της για να προσαρμοστεί σε εμάς και δεν είχε μελετήσει το περσινό μας πρόβλημα με τις κλειστές άμυνες. Εμείς δεν μπορέσαμε να οργανωθούμε όπως θέλαμε, δεν είδαμε μια ομάδα που έπαιξε κλειστά. Εμείς δεν βγήκαμε μπροστά όσο δυναμικά πρέπει για να κερδίσουμε αυτόν τον αντίπαλο».

Για το αν αλάλαξαν τα σχέδιά του με την αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσου:

«Δεν είναι ότι ήμασταν θαυμάσιοι πριν ούτε μετά την αλλαγή του Ρέτσου. Έχει ένα χτύπημα κοντά στον αστράγαλο που τον ταλαιπωρεί εδω και καιρό και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Έγινε νωρίς η πέμπτη μας αλλαγή αλλά δεν μας επηρέασε αυτό κάπως».

Πώς σχεδιάζει να πάρει την πρόκριση:

«Πιστεύω πως δεν ήμασταν καλοί σήμερα αλλά δεν χάσαμε, μια εβδομάδα προσαρμογής και δουλειάς ακόμα και θα μπορέσουμε να κερδίσουμε»

Για το ατού που έχει στα εκτός έδρας παιχνίδια:

«Όταν γίνονται οι κληρώσεις και βγαίνει το πρώτο ματς εντός μερικοί το θεωρούν κακοτυχία,αλλα εμεις μπορούμε και παίρνουμε προκρίσεις ακόμα κι έτσι. Το ματς στην Ολλανδία θα κριθεί στις λεπτομέρειες αλλα δεν θα είναι καθοριστικό για το αποτέλεσμα το ότι θα παίζουμε στην έδρα τους».